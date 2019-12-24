Дочь Екатерины Климовой Елизавета Хорошилова показала селфи из больницы





На опубликованном видео Елизавета Хорошилова показала свое лицо крупным планом, используя инстамаски в виде приклеенных на щеках цветов. Дочь Екатерины Климовой подписала кадр: “Утро начинается не с кофе”, а также прикрепила свое местоположение. Оказалось, что наследница звезды находится в многопрофильной частной клинике, куда она отправилась без звездной матери. Однако причина такого решения осталась неизвестной.Екатерина Климова воспитывает четырех детей: сыновей Корнея и Матвея Петренко, а также дочерей Елизавету Хорошилову и Бэллу Месхи.