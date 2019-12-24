Дочь Екатерины Климовой Елизавета Хорошилова показала селфи из больницы
Старшая дочь актрисы Екатерины Климовой поделилась селфи из больницы. В режиме Stories в сети Instagram 17-летняя Елизавета Хорошилова отметила, что “утро начинается не с кофе”.
На опубликованном видео Елизавета Хорошилова показала свое лицо крупным планом, используя инстамаски в виде приклеенных на щеках цветов. Дочь Екатерины Климовой подписала кадр: “Утро начинается не с кофе”, а также прикрепила свое местоположение. Оказалось, что наследница звезды находится в многопрофильной частной клинике, куда она отправилась без звездной матери. Однако причина такого решения осталась неизвестной.
Екатерина Климова воспитывает четырех детей: сыновей Корнея и Матвея Петренко, а также дочерей Елизавету Хорошилову и Бэллу Месхи.
На опубликованном видео Елизавета Хорошилова показала свое лицо крупным планом, используя инстамаски в виде приклеенных на щеках цветов. Дочь Екатерины Климовой подписала кадр: “Утро начинается не с кофе”, а также прикрепила свое местоположение. Оказалось, что наследница звезды находится в многопрофильной частной клинике, куда она отправилась без звездной матери. Однако причина такого решения осталась неизвестной.
Екатерина Климова воспитывает четырех детей: сыновей Корнея и Матвея Петренко, а также дочерей Елизавету Хорошилову и Бэллу Месхи.