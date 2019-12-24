Гиперкар McLaren Speedtail подтвердил максимальную скорость в 403 км/ч





Производитель McLaren заявлял о том, что их новый гиперкар McLaren Speedtail будет самым быстрым из всех тех, что они когда-либо выпускали. Прошлый рекорд принадлежал McLaren F1, его результат составлял 386 км/ч. Новинка показала свои возможности во время теста на Космическом центре Кеннеди во Флориде. Во время заезда на 3 мили автомобиль 30 раз достиг отметки 403 км/ч, за рулем сидел пилот Кенни Браком. Он положительно оценил автомобиль и назвал его выдающимся. Примечательно, что такие тесты проходили не только в США, но и в Германии и Испании, они закончились раньше.Гиперкар McLaren Speedtail оборудован 4,0-литровым газоэлектрическим двигателем V8, имеющим две турбины. Также автомобиль использует электрический мотор. Суммарная мощность этих силовых установок составляет 1055 лошадиных сил и 1150 Нм крутящего момента. Разгон до 300 км/ч занимает у новинки всего 13 секунд.Всего производитель выпустит 106 экземпляров McLaren Speedtail. Их цена составляет 2 млн 240 тысяч долларов. Поставки новинка начнутся уже в феврале 2020-го. В настоящий момент все партия данного гиперкара выкуплена. Бренд не планирует дополнительный выпуск.