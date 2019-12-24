Татьяна Владимировна категорически против того, чтобы у Алены Рапунцель появился автомобиль





Известно, что ранее Ольга Рапунцель обещала своей сестре сделать шикарный подарок, если выиграет в конкурсе. А именно Ольга пообещала Алене машину. Скорее всего, в тот момент, когда она решила, что может преподнести такой подарок, просто мало верила в свой успех.Теперь же Ксения Бородина решила выяснить, а появится ли личный автомобиль у Алены Рапунцель. Для этого она отправилась в дом Рапунцелей, но Ольга была занята приготовлением обеда. Тогда Ксения решила поговорить с Татьяной Владимировной.Выяснилось, что Татьяна Владимировна против того, чтобы у ее дочери был автомобиль. Большинство связало эту ситуацию с тем, что Алена любит гулять, а ее мама переживает, ведь если у нее появится машина, то ее точно будет застать дома крайне тяжело. Тем не менее, точная причина, почему Татьяна Владимировна против личного транспорта у Алены Рапунцель, пока неизвестна.