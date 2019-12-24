В театре “Современник” о госпитализации Галины Волчек: "Нуждалась в медицинской помощи на фоне проблем легкими"
В театре “Современник” подтвердили информацию о госпитализации Галины Волчек. Оказалось, что актриса нуждалась в медицинской помощи на фоне проблем легкими.
Как сообщила заведующая литературной частью театра “Современник” Евгения Кузнецова, Галина Волчек действительно была госпитализирована. Однако актрисе понадобилась медицинская помощь из-за проблем с легкими, а не с сердцем, как передавали ранее. В настоящий период времени отечественный режиссер остается в стенах Боткинской больницы, а подробности ее состояния не разглашаются.
Личный помощник Галины Волчек отказался предоставлять подробные сведения о здоровье актрисы, однако подтвердил наличие болезни. Как известно, 86-летняя отечественная знаменитость занимает пост художественного руководителя “Современника”.
Как сообщила заведующая литературной частью театра “Современник” Евгения Кузнецова, Галина Волчек действительно была госпитализирована. Однако актрисе понадобилась медицинская помощь из-за проблем с легкими, а не с сердцем, как передавали ранее. В настоящий период времени отечественный режиссер остается в стенах Боткинской больницы, а подробности ее состояния не разглашаются.
Личный помощник Галины Волчек отказался предоставлять подробные сведения о здоровье актрисы, однако подтвердил наличие болезни. Как известно, 86-летняя отечественная знаменитость занимает пост художественного руководителя “Современника”.