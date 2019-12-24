Ученый хочет доказать, что нашел жизнь на Марсе еще 1976 году





Более 40 лет назад ученые получили образцы почвы с Красной планеты и приступили к их изучению. Одни из самых первых экспериментов ставил своей целью доказать, что на Марсе существуют микроорганизмы. Для этого в эту почву помещались питательные вещества, которые могли бы стать пищей для живых существ. Если бы в ней были микроорганизмы, то в течение короткого времени из нее бы начал выделяться углекислый газ – результат процесса переваривания и поглощения пищи.Ученые ждали, что такая реакция не начнется, но случилось иначе. Буквально сразу из почвы Марса начал выделяться углекислый газ, причем, этот процесс не останавливался на протяжении 7 дней. Практически сразу NASA заняла такую позицию, будто у такой ситуации есть объяснение, не включающее наличие жизни на Красной планете.После этого ученые ставили десятки экспериментов и выдвигали разные теории, описывающие, почему из почвы Марса начинает выделяться углекислый газ после попадания в нее питательных веществ. Несмотря на это, не одна такая работа не дала положительного результата. Именно поэтому Гилберт Левин считает, что он нашел жизнь на планете еще в 1976 году, однако NASA скрывает этот факт.