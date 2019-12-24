LADA 4х4 оснастят новым рулем до весны 2020 года





Фирменный завод АвтоВАЗ в Тольятти недавно выпустил с конвейера новые модели LADA 4х4. Обновленная версия, которая в скором времени поступит в продажу, столкнулась с некоторыми трудностями во время сборки. Оказалось, что серийные экземпляры имели проблемы с рулевым колесом. Речь идет о предполагаемом наличии в комплектации автомобиля подушки безопасности, которую нельзя установить из-за специфики конструкции и эксплуатации руля.Хотя ранее сообщалось, что нюанс должен быть решен до конца текущего года, но теперь можно говорить о завершении работ лишь до весны 2020 года. Дело в том, что отечественный автопроизводитель находится в поисках поставщика, сотрудничество с которым позволит разработать новое устройство для управления движением. Кроме прочего, модернизированный внедорожник будет отличаться от предыдущих поколений антенной в форме «акульего плавника», противотуманной оптикой, интегрированной в бампер, а также передовой приборной панелью с системой климат-контроля.