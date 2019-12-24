Психолог озвучил эффективные методы избавления от тревожных мыслей





Для отвлечения внимания можно использовать подражание: выбрать эмоцию спонтанно и попытаться примерить ее на себя. Это может быть радость и даже гнев, что поможет на время забыть о беспокойстве. Если тревожные мысли появляются чаще с ними можно бороться с помощью слова “стоп”, которое рекомендуется выкрикивать в реальной жизни или мысленно. Если необходимо избавиться от какой-то идеи или навязчивой мысли можно записать ее на листе бумаги и отправить его в ящик стола. Внутренний голос можно персонализировать и подать с иронией, что поможет бороться с раздражающими размышлениями. Расслаблению будет способствовать горячая ванна, а также эксперты советуют выйти на прогулку или пообщаться с друзьями. Хорошо влияют на мысли обостренные ощущения, например, можно съесть сладкую карамель, потрогать шероховатый камень или принять холодный душ. Однако начать важно лишь с погружения в ледяную воду ладоней, что поможет думать трезво.Погрузиться в мини-транс помогут небольшие повторяющиеся движения, например, качание на качелях. Можно отвлечься спонтанными действиями, к которым мысли приводят в первую очередь. Важно пробовать новое и начать чем-то заниматься, чтобы не заполнять голову размышлениями о тревожащем моменте.