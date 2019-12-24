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Психолог озвучил эффективные методы избавления от тревожных мыслей

Психолог Стив Аян назвал эффективные методы избавления от тревожных мыслей. Для здоровья полезно взять перерыв от размышлений, которые заставляют беспокоиться.

Для отвлечения внимания можно использовать подражание: выбрать эмоцию спонтанно и попытаться примерить ее на себя. Это может быть радость и даже гнев, что поможет на время забыть о беспокойстве. Если тревожные мысли появляются чаще с ними можно бороться с помощью слова “стоп”, которое рекомендуется выкрикивать в реальной жизни или мысленно. Если необходимо избавиться от какой-то идеи или навязчивой мысли можно записать ее на листе бумаги и отправить его в ящик стола. Внутренний голос можно персонализировать и подать с иронией, что поможет бороться с раздражающими размышлениями. Расслаблению будет способствовать горячая ванна, а также эксперты советуют выйти на прогулку или пообщаться с друзьями. Хорошо влияют на мысли обостренные ощущения, например, можно съесть сладкую карамель, потрогать шероховатый камень или принять холодный душ. Однако начать важно лишь с погружения в ледяную воду ладоней, что поможет думать трезво.

Погрузиться в мини-транс помогут небольшие повторяющиеся движения, например, качание на качелях. Можно отвлечься спонтанными действиями, к которым мысли приводят в первую очередь. Важно пробовать новое и начать чем-то заниматься, чтобы не заполнять голову размышлениями о тревожащем моменте.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 11:00

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