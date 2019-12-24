Ученые: Психическое здоровье и материальное благополучие имеют связь с алкоголизмом





Сотрудники Института психического здоровья (IMH) и Министерства здравоохранения (MOH) провели совместное исследование, в котором приняли участие респонденты, имеющие проблемы с алкоголизмом. Наблюдение за ними велось с августа 2016 по март 2018 года. Оказалось, что в большинстве случаев спиртные напитки употребляли социально уязвимые люди.Исследователи выдали респондентам список с вопросами социального и психологического характеров. Выпивавшие мужчины отмечали, что делают это из-за своего низкого социального положения, невысоких заработков, телесной боли и плохого психического самочувствия. В то же время образованные респонденты с высоким уровнем доходов реже всего страдали от алкоголизма.