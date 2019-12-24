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Дипломатические отношения КНР и РФ назвали "эталоном сотрудничества"

КНР и РФ долгое время оставались партнерами в вопросах экономического и геополитического характера. Теперь их дипломатические отношения назвали "эталоном сотрудничества".

Как сообщает российский информационный веб-портал "ПолитЭксперт", российско-китайские дипломатические отношения остаются стабильными и наиболее зрелыми. Подобную информацию предоставило Министерство иностранных дел КНР в лице государственного деятеля Вана И. По мнению руководителя внешнеполитического учреждения, партнерство двух стран является прочным и тесным. Подобное положение связывается с мирным сосуществованием двух государств, а также политической и экономической взаимопомощью.

Ван И описал текущую обстановку как "эталон сотрудничества", проявляющейся выгодным образом как для России, так и для Китая. Стоит отметить, что ранее глава китайского МИД заверял общественность в устойчивости отношений с Кремлем, доверие которого невозможно потерять для властей восточного государства. Кроме прочего, межнациональная дружба должна укрепиться благодаря ряду важных мероприятий, которые каждая из сторон проведет в 2020 году.

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Политика / Главные новости
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 10:55

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