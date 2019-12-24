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“Одиночка”: Рита Дакота отказалась от сотрудничества с лейблом Эмина Агаларова

Певица Рита Дакота отказалась от сотрудничества с лейблом Эмина Агаларова и назвала себя одиночкой. Об этом артистка поговорила в студии “Вечернего шоу с Аллой Довлатовой”.

Всего несколько месяцев Рита Дакота сотрудничала с лейблом Zhara Music, но решила, что она “одиночка”. Звезда расторгла контракт с Эмином Агаларовым, поскольку ей удобно делать все самостоятельно. Предложенные продюсерским центром условия ей не понравились, из-за того, что на 10 артистов там приходится по 100 помощников. Певица всегда составляла себе аранжировки и писала музыку, а человек, которого она ищет, должен взять на себя функции менеджера. Дакоте важно именно это, поскольку ее интересует только творчество, которым она дорожит. Рита Дакота поддерживает дружеские отношения с Эмином Агаларовым и даже планирует спеть с ним в дуэте. Коллега певицы согласился с тем, что она не подходит для лейбла как артистка, поскольку им нужны начинающие звезды.

Сейчас в команде Дакоты около 15 человек, среди которых музыканты, звукорежиссер, пиар-директор и личный помощник.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 11:35

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