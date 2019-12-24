Анастасия Костенко сделала в нюдовом боди новую фотосессию с дочерью

Для новых фотографий Анастасия Костенко переоделась в нюдовый боди, а сверху надела белоснежную кофту. Свою дочь она также одела в белый наряд. Таким образом, жена футболиста делает все, чтобы запечатлеть как можно больше моментов из детства своего ребенка.Тем не менее, главная забота, как признается сама Костенко, выбрать подарки для всех своих родных и близких, ведь этот праздник ей хочется превратить в сказку.Со своими поклонниками Анастасия Костенко поделилась, что у нее уже голова идет кругом, потому что ни на что не хватает времени. Также Анастасия отметила, что ей очень тяжело найти красивый наряд для такого шарика, которым она сейчас является.Анастасия Костенко подчеркнула, что наслаждается своим материнством и всегда мечтала о большой семье. По ее словам, дети - главное, что есть в жизни.