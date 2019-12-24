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Лариса Гузеева пригрозила мужу "выбросить телефоны в окно" из-за ревности

Окружение Ларисы Гузеевой часто сообщало о ревности телеведущей к мужу. Теперь Лариса Гузеева пригрозила Игорю Бухарову "выбросить телефоны в окно" из-за общения с другими женщинами.
Лариса Гузеева пригрозила мужу "выбросить телефоны в окно" из-за ревности

Новый выпуск телепередачи "Давай поженимся!" отличился резкой реакцией Ларисы Гузеевой во время обсуждения семейной жизни. Разговор с гостями шоу касался того, как мужчины находят любовниц в социальных сетях и переписываются с ними за спинами жен. Коллега телеведущей сообщил журналистам, что звезда очень часто подозревает своего супруга в неверности, и недавние высказывания только подтверждают чрезмерную ревность Гузеевой.

Из-за специфики работы ресторатором Игорь Бухаров должен быть все время на связи. Это вызывает у его знаменитой возлюбленной опасения из-за возможности общения с любовницами. Окружение телесвахи даже распространяло информацию о вероятности развода. В ходе программы Гузеева грозилась "выбросить в окно все телефоны", если её спутник жизни заговорит с какой-либо неизвестной женщиной. Все же, коллега актрисы сообщает о сглаживании напряженной обстановки, что позволило паре "счастливо жить под одной крышей".

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 11:07

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