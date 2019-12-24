Тигран Кеосаян пришел в эфир «Судьбы человека» с двумя женами





Такое решение Тигран Кеосаян объяснил тем, что его первая супруга навсегда останется важной частью его жизни, и он не собирается ее забывать. Именно поэтому режиссер посчитал, что присутствие актрисы на программе «Судьба человека» будет уместным. Именно Алена Хмельницкая первая появилась в студии и рассказала об их совместной жизни. Чуть позже к разговору присоединилась Маргарита Симоньян и села на диван к режиссеру и его экс-супруге.Как оказалось, обе жены Тиграна Кеосаяна отлично ладят друг с другом и общаются даже в обычной жизни. У них нет никаких взаимных претензий, а Маргарита Симоньян с понимаем относится к тому, что режиссер до сих пор близко общается со своей первой супругой. В этом журналистка не видит ничего плохого и отмечает, что другого поведения от своего мужа она даже не ожидала.В ходе эфира Тигран Кеосаян признался, что он был единственным наследником известного кинематографиста, который не сумел с первого раза поступить во ВГИК. Спустя год он исправился и начал там свою учебу. Его однокурсниками стали такие звезды как Иван Охлобыстин, Федор Бондарчук и Александр Баширов. Свою карьеру он начал с работы над музыкальными клипами.