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Поклонников Светланы Лободы озадачили кривые пальцы певицы

Поклонники Светланы Лободы обратили внимание на кривые пальцы певицы. Недавно снимок, который вызвал обсуждение, был опубликован в Instagram-аккаунте звезды.

Светлана Лобода недавно появилась в программе “Сегодня вечером”, транслируемой на Первом канале. Певица пришла в студию вместе со старшей дочерью и матерью, а семейный кадр со съемок звезда опубликовала в микроблоге. Поклонники обратили внимание на пальцы 37-летней артистки, которые многим показались кривыми. Публика пришла к выводу, что неровные и исперещенные венами руки — это семейное, заметив схожесть Лободы с ее матерью.

Некоторые встали на защиту звезды, отметив, что худые девушки часто страдают от вздутых вен, если часто занимаются спортом, например, стоят в планке и тренируются с гантелями. Часть фолловеров списали это на особенность строения тела Лободы.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:35

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