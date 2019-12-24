Поклонников Светланы Лободы озадачили кривые пальцы певицы

Светлана Лобода недавно появилась в программе “Сегодня вечером”, транслируемой на Первом канале. Певица пришла в студию вместе со старшей дочерью и матерью, а семейный кадр со съемок звезда опубликовала в микроблоге. Поклонники обратили внимание на пальцы 37-летней артистки, которые многим показались кривыми. Публика пришла к выводу, что неровные и исперещенные венами руки — это семейное, заметив схожесть Лободы с ее матерью.Некоторые встали на защиту звезды, отметив, что худые девушки часто страдают от вздутых вен, если часто занимаются спортом, например, стоят в планке и тренируются с гантелями. Часть фолловеров списали это на особенность строения тела Лободы.