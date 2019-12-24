Диетолог объяснил, чем грозит детям переедание сладкими новогодними угощениями





В Новый год дети традиционно получают подарки с конфетами в детских садах, школах, от родственников и на утренниках. Съев одну порцию конфет, ребенок стремится получить еще одну, поскольку сладкая пища вызывает сильный аппетит. В результате дети «подсаживаются» на сладкое, а это чревато развитием серьезных болезней.По словам диетолога Михаила Гинзбурга, из-за неумеренного употребления сладких продуктов начинает развиваться ожирение, появляются проблемы с сердечно-сосудистой системой и сахарным диабетом. Во избежание этих последствий диетологи рекомендуют дарить фрукты или сухофрукты. А вместо портящих зубы конфет ребенку лучше дать горький шоколад. Привычки правильного питания у них должны формироваться еще в юном возрасте.