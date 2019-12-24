Названы страны, перелеты куда значительно подешевеют в 2020 году





Самые большие перемены коснутся авиабилетов в Аргентину. В предстоящем году их стоимость снизится на 42% по сравнению с ценами 2019-го. Далее идут перелеты в ЮАР и Исландию, они подешевеют на 38%. Полететь в Мексику и Мальту можно будет по билетам, которые будут стоить на 36 и 35% дешевле соответственно.На треть привычной цены потеряют рейсы в Доминиканскую Республику. Россияне, желающие отправится в Люксембург или Венгрию, столкнутся с тем, что билеты в эти страны станут доступнее на 32% от привычной стоимости. Чуть меньшее сокращение цены коснется перелетов в Японию, Чехию, Монголию и Марокко.По словам экспертов, из-за таких существенных перемен в ценах билетов на перелеты в 2020 году многие россияне значительно пересмотрят свои планы на отпуск или заграничный уик-энд. Специалисты посоветовали жителям России посетить Буэнос-Айрес, ведь аргентинская столица будет отличным местом для отдыха от зимы и снега, которые ждут людей на территории РФ. Еще один отличный вариант – это Доминиканская Республика, славящаяся своими знаменитыми пляжами и заповедниками.