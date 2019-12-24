Джеки Чан находился на грани жизни и смерти во время съемок нового фильма
Известный актер Джеки Чан находился на грани жизни и смерти во время съемок одного из последних фильмов. Артист оказался зажат камнем под водой и едва не задохнулся.
Во время съемки сцены перестрелки в море Джеки Чан случайно оказался зажат под камнем. Актер не мог выбраться самостоятельно, но благодаря профессионализму и собранности он смог уберечь себя от паники и дождаться помощи съемочной команды. Это произошло на съемочной площадке фильма “Авангард”. Знаменитость отметил, что во время опасности его тело задрожало, а он почувствовал невероятный страх. После того, как артиста вытащили, он увидел, что коллеги тоже сильно разволновались, а режиссер Стэнли Тонга не смог сдержать слез.
Несмотря на сложность сцены, Джеки Чан смог продолжить съемки в тот день. Актер отметил, что подобные инциденты ему не в новинку, поскольку в свои 65 лет он выполняет большинство сложных трюков самостоятельно, передает "Слово и Дело".
Во время съемки сцены перестрелки в море Джеки Чан случайно оказался зажат под камнем. Актер не мог выбраться самостоятельно, но благодаря профессионализму и собранности он смог уберечь себя от паники и дождаться помощи съемочной команды. Это произошло на съемочной площадке фильма “Авангард”. Знаменитость отметил, что во время опасности его тело задрожало, а он почувствовал невероятный страх. После того, как артиста вытащили, он увидел, что коллеги тоже сильно разволновались, а режиссер Стэнли Тонга не смог сдержать слез.
Несмотря на сложность сцены, Джеки Чан смог продолжить съемки в тот день. Актер отметил, что подобные инциденты ему не в новинку, поскольку в свои 65 лет он выполняет большинство сложных трюков самостоятельно, передает "Слово и Дело".