Медики рассказали, каким образом кишечник предупреждает о ранней стадии рака





Человеческое тело содержит триллионы микроорганизмов, формирующих популяцию, известную как микрофлора. Последние данные свидетельствуют о том, что её состояние может быть ключом к раннему выявлению колоректального рака. Японские ученые обнаружили, что изучение генетических изменений в экскрементах может точно показать состояние кишечного микробиома. Эти аномалии включают увеличение количества специфических бактерий, связанных с разновидностями колоректального рака, вроде внутримукозной карциномы и полиповидной аденомы.Этот тип злокачественных новообразований является третьей по значимости причиной смертей от рака в мире, а также является одним из самых распространенных. Исследователи утверждают, что колоректальный рак - это медленно распространяющееся заболевание, которое требует раннего выявления и оперативной терапии. Анализируя образцы 616 участников эксперимента, которые недавно прошли колоноскопию, медики пришли к выводу, что большинство случаев онкологий были связаны с наличием бактерий Fusobacterium nucleatum spp и Atopobium parvulum. Будущие исследования будут сосредоточены на взаимосвязи между микробиомом кишечника и риском развития опухолей у отдельных пациентов.