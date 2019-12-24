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Медики рассказали, каким образом кишечник предупреждает о ранней стадии рака

Японские медики говорят, что существуют определенные признаки, сопровождающие начало онкологических недугов. Они рассказали, каким образом кишечник предупреждает о ранней стадии колоректального рака.

Человеческое тело содержит триллионы микроорганизмов, формирующих популяцию, известную как микрофлора. Последние данные свидетельствуют о том, что её состояние может быть ключом к раннему выявлению колоректального рака. Японские ученые обнаружили, что изучение генетических изменений в экскрементах может точно показать состояние кишечного микробиома. Эти аномалии включают увеличение количества специфических бактерий, связанных с разновидностями колоректального рака, вроде внутримукозной карциномы и полиповидной аденомы.

Этот тип злокачественных новообразований является третьей по значимости причиной смертей от рака в мире, а также является одним из самых распространенных. Исследователи утверждают, что колоректальный рак - это медленно распространяющееся заболевание, которое требует раннего выявления и оперативной терапии. Анализируя образцы 616 участников эксперимента, которые недавно прошли колоноскопию, медики пришли к выводу, что большинство случаев онкологий были связаны с наличием бактерий Fusobacterium nucleatum spp и Atopobium parvulum. Будущие исследования будут сосредоточены на взаимосвязи между микробиомом кишечника и риском развития опухолей у отдельных пациентов.

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Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 11:14

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