Бойфренд подарил звезде "Дом-2" Лере Фрост ювелирные украшения на 5 миллионов рублей

Теперь Лере Фрост 26 лет. Утро ее дня рождения началось с сюрпризов. Так, курьер привез модели первый сюрприз домой, а именно два букета цветов и связку шаров. По словам Леры Фрост, ее молодой человек дарит ей цветы ежедневно и поэтому достаточно сложно посчитать, сколько денег «увядает» в квартире.Праздновали день рождения Леры Фрост в центре Москвы в одном из лучших ресторанов. И уже на празднике новый возлюбленный Леры подарил ей браслет и серьги. В целом общая стоимость подарка, по подсчетам Леры, составила 5 миллионов рублей.Уехала с праздника Лера на автомобиле своего молодого человека. Она отметила, что на данный момент абсолютно счастлива, и дело не в подарках, а в том, что ее мужчина проявляет по отношению к ней заботу.Стоит отметить, что ранее Лера Фрост перенесла трагедию личного характера. Умер ее бывший молодой человек, от которого она была беременна, но у нее случился выкидыш. Теперь она подчеркивает, что просто хочет женского счастья.