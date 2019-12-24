Эксперты назвали способ сохранить свежесть новогодней елки на долгое время





В Германии ежегодно граждане покупают около 30 миллионов новогодних елок, а некоторые из них стоят в квартирах еще с начала декабря. Теплое помещение способствует высыханию иголок дерева и делает их желтыми, чему можно препятствовать. Чтобы противостоять потере свежести эксперты советуют перед установкой ели дома спилить часть нижней части ствола. Это открывает поры и древесина сможет впитывать воду. Ее нужно устанавливать в емкость, с помощью которой можно осуществлять полив.Обильный полив рекомендуется в первые несколько суток после того, как дерево попало к покупателю. Этот трюк поможет надолго сохранить свежесть новогодней елки.