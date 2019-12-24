Эксперты назвали способ сохранить свежесть новогодней елки на долгое время
Эксперты из Германии раскрыли секрет того, как сохранять свежесть живого новогоднего дерева на долгое время. Этот трюк поможет уберечь цвет елки от выгорания и противостоять высыханию.
В Германии ежегодно граждане покупают около 30 миллионов новогодних елок, а некоторые из них стоят в квартирах еще с начала декабря. Теплое помещение способствует высыханию иголок дерева и делает их желтыми, чему можно препятствовать. Чтобы противостоять потере свежести эксперты советуют перед установкой ели дома спилить часть нижней части ствола. Это открывает поры и древесина сможет впитывать воду. Ее нужно устанавливать в емкость, с помощью которой можно осуществлять полив.
Обильный полив рекомендуется в первые несколько суток после того, как дерево попало к покупателю. Этот трюк поможет надолго сохранить свежесть новогодней елки.
В Германии ежегодно граждане покупают около 30 миллионов новогодних елок, а некоторые из них стоят в квартирах еще с начала декабря. Теплое помещение способствует высыханию иголок дерева и делает их желтыми, чему можно препятствовать. Чтобы противостоять потере свежести эксперты советуют перед установкой ели дома спилить часть нижней части ствола. Это открывает поры и древесина сможет впитывать воду. Ее нужно устанавливать в емкость, с помощью которой можно осуществлять полив.
Обильный полив рекомендуется в первые несколько суток после того, как дерево попало к покупателю. Этот трюк поможет надолго сохранить свежесть новогодней елки.
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:52