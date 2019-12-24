В Роскосмосе заявили о столкновении российского спутника "Метеор-М" с метеоритом





Согласно озвученным данным, еще 18 декабря на аппарате “Метеор-М” номер 2-2 имела место внештатная ситуация, что обусловлено попаданием микрометеорита. На фоне оказываемого на конструкцию внешнего воздействия траектория спутника была скорректирована, а сам он перешел в режим неориентированного полета, после чего запустилось энергосбережение. Установить с аппаратом связь ученые из РФ смогли только после вхождения в зону наземных средств управления. Пока спутник остается в ориентированном полете, но выполняются меры, необходимые для восстановления его работоспособности.Ученые работают над получением телеметрических данных, которые предоставляются целевой аппаратурой.