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В Роскосмосе заявили о столкновении российского спутника "Метеор-М" с метеоритом

Российский спутник “Метеор-М” потерпел столкновение с метеоритом, что привело к неуправляемому полету. Об этом 24 декабря сведения предоставили в отечественном “Роскосмосе”.

Согласно озвученным данным, еще 18 декабря на аппарате “Метеор-М” номер 2-2 имела место внештатная ситуация, что обусловлено попаданием микрометеорита. На фоне оказываемого на конструкцию внешнего воздействия траектория спутника была скорректирована, а сам он перешел в режим неориентированного полета, после чего запустилось энергосбережение. Установить с аппаратом связь ученые из РФ смогли только после вхождения в зону наземных средств управления. Пока спутник остается в ориентированном полете, но выполняются меры, необходимые для восстановления его работоспособности.

Ученые работают над получением телеметрических данных, которые предоставляются целевой аппаратурой.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:28

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