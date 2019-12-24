Названы сроки задержки строительства «Северного потока-2» из-за санкций США





Швейцарско-нидерландская компания Allseas остановила прокладку газопровода «Северный поток-2» из-за санкций со стороны США. Руководство организации уже обратилась к американским властям за разъяснением данной ситуации, однако до тех пор укладка труб будет приостановлена. В настоящий момент неизвестно, насколько долго это затянется и к чему приведет.Российские эксперты проанализировали эту ситуацию и объяснили, насколько будет задержаны сроки строительства «Северного потока-2» из-за таких санкций США. По словам специалистов, уже сейчас можно говорить о том, что начало эксплуатации газопровода может быть перенесено на 3-6 месяцев. Изначально планировалось начать его работу в конце января 2020 года, но теперь все изменилось.По словам экспертов, российская сторона может обратиться за помощью других компаний, которые не будут обращать внимание на санкции США, либо заняться окончанием строительства лично. Для этого у России есть трубоукладочное судно «Академик Черский». При этом в любом случае придется получать новое разрешение от правительства Дании, что в прошлом было большой проблемой и потребовало долгих согласований.