Жители России рассказали о самых нежелательных подарках на Новый год





Новое общенациональное исследование от научного проекта Hi-Tech Mail.ru. помогло составить антирейтинг подарков на Новый год. Посредством изучения наиболее нежелательных отзывов россиян эксперты пришли к выводу, что самыми нежелательными презентами можно назвать праздничные символы, календари и сувениры. Подобного мнения придерживались около 57% респондентов. Немного теплее опрошенные относились к мягким игрушкам (52%), мылу (48%), весам (49%) и даже массажным коврикам (45%).В списке также значились средства по уходу за кожей, полотенце, криптовалюта, электрическая бритва, робот-пылесос, игровая приставка, аудиосистема, е-книга и навигатор. Сюда же относятся гарнитура, фотоаппарат и видеокамера. Стоит отметить, что более половины жителей России (53%) раздумывают над выбором подарка в соответствии со вкусами близких. Намного меньшее число (18%) пользуется заранее подготовленным для них списком. При этом, почти 71% участников опроса признался, что им дарят "абсолютно бесполезные подарки".