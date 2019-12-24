Стало известно, что сокращает ресурс выработки современного двигателя





Многие современные двигатели имеют спорные конструкторские решения, приводящие к сокращению ресурса. Эксперты выделили форсировку турбонаддувом моторов малого объема, применение поршней с короткой юбкой, отказ от гидрокомпенсаторов, форсунок для охлаждения поршней маслом или регулировки зазоров в ГРМ.Еще один важный аспект, отмечают эксперты – это инструкции по применению. Очень часто в них содержаться опасные советы, приводящие к сокращению ресурса выработки двигателя. Например, человек может прочитать о том, что ему необязательно прогревать двигатель перед началом движения, или то, что можно использовать слишком жидкое масло. Опытных водителей такие советы могут смутить, тогда как молодой автовладелец имеет шанс начать следовать таким рекомендациям.Серьезно снижают ресурс выработки современных двигателей и автоматические трансмиссии. Их особенностью является работа мотора на крайне низких оборотах, из-за чего автомобиль начинает испытывать «масляное голодание». Также система «старт/стоп» крайне негативно сказывается на состоянии силовой установки. Все это приводит к тому, что мотор становится менее долговечным.