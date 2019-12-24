Гигантские морские львы забрались на яхту в Вашингтоне
В Вашингтоне двум огромным морским львам удалось забраться на дрейфующую по реке Дешут яхту. Масса двух животных была настолько большой, что судно накренилось в одну сторону и могло получить серьезные повреждения.
Инцидент произошел в вашингтонском заливе Элд. Млекопитающие обнаружили бесхозную яхту и решили воспользоваться ею. Невозмутимые животные, пока велась съемка на видео местными рыбаками, оглядывались по сторонам, но покидать лодку не собирались. Кроме того, за ними все это время следовал третий морской лев, но ему места на судне не досталось.
Комментаторы под видео задались вопросом, откуда морские львы взяли яхту. На ее борту не оказалось людей, поэтому многие подумали, что лодку плохо прикрепили к пирсу, из-за чего она отправилась в свободное плавание. Иные предположили, что животные решили стать владельцами судна, поскольку им надоело быть бездомными.
Инцидент произошел в вашингтонском заливе Элд. Млекопитающие обнаружили бесхозную яхту и решили воспользоваться ею. Невозмутимые животные, пока велась съемка на видео местными рыбаками, оглядывались по сторонам, но покидать лодку не собирались. Кроме того, за ними все это время следовал третий морской лев, но ему места на судне не досталось.
Комментаторы под видео задались вопросом, откуда морские львы взяли яхту. На ее борту не оказалось людей, поэтому многие подумали, что лодку плохо прикрепили к пирсу, из-за чего она отправилась в свободное плавание. Иные предположили, что животные решили стать владельцами судна, поскольку им надоело быть бездомными.
В мире
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 09:47