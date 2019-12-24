В Сети показали, как Jeep от Hennessey доставил елку на скорости 291 км/ч





Американская автомобильная компания Hennessey опубликовала видео с одним из своих модифицированных джипов Grand Cherokee Trackhawk на платформе Youtube. "Заряженный кроссовер" был протестирован на дороге общего пользования, но с особенным грузом - рождественской елью на крыше автомобиля. Пару лет назад бренд также разогнал собственный Dodge Challenger SRT Hellcats до скорости в 280 км / ч, в то время как дерево привязали к крыше. Шуточный заезд решили повторить и в этом году.Стремясь побить этот рекорд, тюнер отправился на испытательный полигон Ювалде в Техасе и нанял профессионального водителя, который помог добиться впечатляющих результатов. Разгон до 291 км/ч стал совершенно неожиданным для специалистов, учитывая дополнительный вес и не совсем аэродинамический дизайн кузова. Кроме того, им удалось установить рекорд "самой быстрой рождественской елки в мире". Кроме прочего, Hennessey предлагает ряд различных пакетов обновлений для Trackhawk, которые поднимают мощность до 1200 л. с. Пример, использованный в новом тесте, составлял 1000 л. с..