Дима Билан отмечает 38-летие

Как передает Eg.ru, Дима Билан отпразднует собственный день рождения кругу семьи и близких друзей. Он не планирует пышный банкет, поскольку практически полностью погружен в работу. Для артистов предновогодний период является самым продуктивным. Певец показывает в социальных сетях фото с последних мероприятий, например, он был занят на съемках ролика к ледовому шоу “Золушка” Евгения Плющенко. Также артист снимался в новогодней программе, которую будут транслировать на НТВ. За день до собственного дня рождения Билан участвовал в съемках, но не забыл о “дне X”.В комментариях под последней записью Димы Билана поклонники поздравили кумира с днем рождения и осыпали пожеланиями.