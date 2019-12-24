В 2020 году Meizu может выпустить четыре 5G-смартфона класса high-end





Новые смартфоны от Meizu могут получить передовые технологии, а их прототипы уже готовы. Имеющие поддержку 5G экземпляры могут поступить в серийное производство уже весной 2020 года. Эксперты предположили, что речь идет Meizu 17, которому приписывают наличие производительного чипа Snapdragon 865, включающего ускоритель Adreno 650, отвечающий за графику. Предусмотрен и модем Snapdragon X55, который необходимо для функционирования технологии 5G.Сетевые специалисты предполагают, что Meizu 17 вполне способен получить сгибающийся экран и встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев. Основная камера может иметь три датчика, основным из которых станет модуль от Samsung на 64 Мп.