Китай и Индия готовы объявить войну YouTube и Google





Об этом заявил руководитель индийский филиалов Huawei и Honor. Корпорация намерена привлечь к войне с Google не только специалистов из Китая и Индии, но и тех, кто проживает в ЕС. По задумке авторов такого проекта, производитель создаст большую систему из тысяч приложений, которые будут доступны пользователям по всему миру. Они должны отличаться в зависимости от местоположения пользователя, но он сможет получить доступ ко всем необходимым программам.Подразделение Huawei и Honor из Китая и Индии сообщают, что самый основной пакет приложений будет готов уже до конца декабря 2019 года. В него войдут навигатор, мессенджер и платежная система. В последствии этот список будет расширяться. Самая амбициозная часть плана – выпуск полноценного аналога YouTube. Решить эту задачу будет крайне трудно, однако корпорация уверена в своем успехе. По задумке Huawei, пользователь будет иметь доступ к 100-150 самым популярным местным приложениям уже совсем скоро.Также компания поменяла планы относительно выпуска смартфонов на собственной ОС. Первый из них выйдет лишь в августе 2020 года. При этом модель Huawei P40 будет работать на базе Android 10, но не получит приложения от Google.