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Игорь Лифанов рассказал, как ругался со своей супругой Еленой Косенко до хрипоты

Российский актер Игорь Лифанов признался, что ругался со своей супругой Еленой Косенко до хрипоты. В новом интервью артист рассказал, что в третьем браке он сильно изменился.

Впервые Лифанов женился на Елене Павликовой, но этот брак продлился всего три месяца. Со второй женой артист прожил 13 лет и воспитал дочь. Однако из-за третьей избранницы он решил уйти из семьи. Актер считает предателями мужчин, которые тайно живут с женой и любовницей, поэтому он решил не врать супруге. Затем последовал болезненный развод, а третья свадьба состоялась лишь через 9 лет. Вместе с Еленой Косенко знаменитость прожил около 17 лет, а в 2012 году у пары появилась дочь. Лифанов признался, что в начале этих отношений из-за схожести характеров они постоянно ругались до хрипоты и били посуду, но со временем он стал сдержаннее. Все ссоры в семье чаще всего возникали из-за существенной разницы в возрасте, как считает Лифанов.
Игорь Лифанов рассказал, как ругался со своей супругой Еленой Косенко до хрипоты

Елена Косикова занимает должность директора своего супруга, поэтому отправляется с ним в поездки. Старшая дочь Игоря Лифанова пошла по стопам отца и подружилась с его новой семьей, передает "Собеседник".

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:17

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