Игорь Лифанов рассказал, как ругался со своей супругой Еленой Косенко до хрипоты





Впервые Лифанов женился на Елене Павликовой, но этот брак продлился всего три месяца. Со второй женой артист прожил 13 лет и воспитал дочь. Однако из-за третьей избранницы он решил уйти из семьи. Актер считает предателями мужчин, которые тайно живут с женой и любовницей, поэтому он решил не врать супруге. Затем последовал болезненный развод, а третья свадьба состоялась лишь через 9 лет. Вместе с Еленой Косенко знаменитость прожил около 17 лет, а в 2012 году у пары появилась дочь. Лифанов признался, что в начале этих отношений из-за схожести характеров они постоянно ругались до хрипоты и били посуду, но со временем он стал сдержаннее. Все ссоры в семье чаще всего возникали из-за существенной разницы в возрасте, как считает Лифанов.Елена Косикова занимает должность директора своего супруга, поэтому отправляется с ним в поездки. Старшая дочь Игоря Лифанова пошла по стопам отца и подружилась с его новой семьей, передает "Собеседник".