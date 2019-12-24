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National Interest рассказала о «рождественском подарке» для ВМС США от РФ

Американское издание The National Interest рассказало о серьезном «рождественском подарке», подготовленном РФ для ВМС США. 25 декабря будет спущена на воду первая атомная подводная лодка (АПЛ) проекта «Ясень-М».
National Interest рассказала о «рождественском подарке» для ВМС США от РФ

Она получила название «Новосибирск» и станет отличным «рождественским подарком» для ВМС США, которые в этот день будут праздновать Рождество. По словам американского издания, РФ выбирает для АПЛ «Ясень-М» очень знаковые даты. Например, две новые подлодки этого класса планируют заложить 9 мая 2020 года. Такой подход показывает, что российское руководство серьезно относится к этому проекту и возлагает на него большие надежды.

Точной информации относительно АПЛ «Ясень-М» пока нет, считается, что каждая подлодка будет обладать уникальными особенностями. Разработка должна получить более низкую акустическую сигнатуру, современную бортовую электронику, уменьшенный корпус и очень широкий арсенал вооружения. Среди последнего должны оказаться ракеты «Калибр-М», предназначенные для уничтожения целей на большом расстоянии.

АПЛ «Ясень-М» станут прямым конкурентами для американского класса подлодок «Вирджиния». Российский аналог выигрывает у своего конкурента за счет более низкой цены и лучших боевых характеристик. Всего Россия планирует построить 8 АПЛ класса «Ясень-М». Также есть планы по выпуску 8 единиц «Борей-А».

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 08:57

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