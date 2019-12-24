Психологи рекомендуют дарить детям на Новый год настольные игры, а не гаджеты





По словам кандидата психологических наук и доцента МГППУ Елены Абдулаевой, если родители хотят отдать ребенка в зубы зверю, то они подарят ему игровой гаджет. Эти устройства вызывают «экранную зависимость», в результате которой все внимание детей уделяется дисплею. Даже владельцы крупных IT-компаний ограничивают своих детей в использовании электронных устройств, осознавая, какой вред творческому мышлению они наносят.Дарить электронные гаджеты эксперты рекомендуют ребенку в более сознательном возрасте, когда он воспринимает смартфон в качестве инструмента, а не игрушки. Но и в этом случае необходимо дозировать время провождения за устройством. Кроме того, для ребенка лучше всего подбирать сложные логические игры, а не давать ему использовать симуляторы приготовления торта или строительства домов. Мелкую моторику он должен развивать через собственные опыт и переживания.Заменой смартфонам и планшетам могут стать настольные игры. Они не только развивают умственные и творческие способности, но и сближают с семьей.