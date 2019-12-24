В Москве актриса Галина Волчек госпитализирована в реанимацию
Отечественная актриса Галина Волчек в экстренном порядке доставлена в одну из больниц Москвы. Согласно актуальной информации, 86-летняя режиссер остается в отделении реанимации.
Согласно имеющимся данным, в медучреждение Волчек доставили сотрудники скорой помощи еще вечером 23 декабря. Предполагается, что причиной госпитализации стали проблемы с сердцем, а сейчас знаменитость по-прежнему остается под наблюдением в реанимации. Издание Baza делится сведениями о тяжелом состоянии актрисы, но это сообщение пока не получило официального подтверждения.
В июне этого года уже появлялись данные о попадании Галины Волчек в больницу, но вскоре в театре “Ленком” опровергли эти сведения. В тот момент режиссер проходила плановый осмотр в клинике.
Согласно имеющимся данным, в медучреждение Волчек доставили сотрудники скорой помощи еще вечером 23 декабря. Предполагается, что причиной госпитализации стали проблемы с сердцем, а сейчас знаменитость по-прежнему остается под наблюдением в реанимации. Издание Baza делится сведениями о тяжелом состоянии актрисы, но это сообщение пока не получило официального подтверждения.
В июне этого года уже появлялись данные о попадании Галины Волчек в больницу, но вскоре в театре “Ленком” опровергли эти сведения. В тот момент режиссер проходила плановый осмотр в клинике.