Ford отзывает более 600 тысяч автомобилей из-за неисправных тормозов





Это один из самых масштабных отзывов в истории производителя Ford. Он касается трех указанных моделей, выпущенных с 22 февраля 2006 по 15 июля 2009 года на заводе в Эрмосильо. Причиной являются проблемы в гидравлическом блоке управления, в котором могут случиться неполадки в открытии одного из клапанов, что спровоцирует некорректную работу педали тормоза.Ford уже получил сообщения о 15 авариях, случившихся из-за данной неисправности, поэтому решил немедленно ее исправить. В этих ДТП 2 человека получили травмы, из-за чего производитель не может игнорировать такую ситуацию. Точное число автомобилей, подпадающих под отзыв, составляет 600 тысяч 166 единиц. Их владельцев уже начали оповещать, им необходимо будет явиться в сервисные центры бренда по всей Северной Америке. Работы будут проходить бесплатно.Также имеется и вторая, немногочисленная часть отзыва. Ford отзывает 84 автомобиля Ford F-150 из США и Канады. Причиной является дефектное запасное колесо, вместо него владельцам пикапов выдадут нормальный вариант. Это касается машин, выпущенных с 10 по 21 ноября 2019 года. Их также уже начали оповещать.