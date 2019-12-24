Аниматора на празднике Ксении Бородиной обвинили в занятии эскортом

На своей странице в Instagram Ксения Бородина показала несколько снимков с детского праздника. Для детей и взрослых была предусмотрена развлекательная программа и конкурсы с участием аниматоров. Одна из девушек, наряженная в костюм единорога, по мнению некоторых пользователей Сети, была замечена за занятием эскортом. Она предстала на снимке вместе с наследницей звезды проекта "Дом-2".Ксения Бородина отмечала день рождения дочери в своем кафе, а подбор персонала звезда проекта "Дом-2" ведет лично. Не исключено, что пользователи Сети просто ошиблись и спутали девушку с другой.