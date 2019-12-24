Жену Андрея Черкасова Кристину Ослину раскритиковали за грязные полы в квартире





Телеведущий Андрей Черкасов на своей странице в Instagram показал очередной снимок с Кристиной Ослиной, где дарит любимой жене букет роз. Однако внимание фолловеров привлек не букет, а черные пятна на белых носках девушки, что явно можно считать доказательством немытых полов в квартире.Сам же Андрей Черкасов души не чает в своей избраннице и постоянно отмечает, что любит Кристину Ослину. До этого он долго пытался построить отношения в Периметре и за ним, но ничего не вышло.