Жену Андрея Черкасова Кристину Ослину раскритиковали за грязные полы в квартире
Телеведущий Андрей Черкасов не скрывает, что он души не чает в своей избраннице Кристине Ослиной. Часто мужчина делится подробностями своей супружеской жизни и отмечает, что возлюбленная радует его кулинарными шедеврами, всегда заботится о муже и очень чистоплотна. Тем не менее, недавно блондинку раскритиковали за грязные полы в квартире.
Телеведущий Андрей Черкасов на своей странице в Instagram показал очередной снимок с Кристиной Ослиной, где дарит любимой жене букет роз. Однако внимание фолловеров привлек не букет, а черные пятна на белых носках девушки, что явно можно считать доказательством немытых полов в квартире.
Сам же Андрей Черкасов души не чает в своей избраннице и постоянно отмечает, что любит Кристину Ослину. До этого он долго пытался построить отношения в Периметре и за ним, но ничего не вышло.
Телеведущий Андрей Черкасов на своей странице в Instagram показал очередной снимок с Кристиной Ослиной, где дарит любимой жене букет роз. Однако внимание фолловеров привлек не букет, а черные пятна на белых носках девушки, что явно можно считать доказательством немытых полов в квартире.
Сам же Андрей Черкасов души не чает в своей избраннице и постоянно отмечает, что любит Кристину Ослину. До этого он долго пытался построить отношения в Периметре и за ним, но ничего не вышло.