Участник проекта "Дом-2" Роман Капаклы готов ездить на красном авто Марины Африкантовой





Только недавно стало известно, что участница проекта "Дом-2" Марина Африкантова стала победительницей в конкурсе "Человек года" и обладательницей новой модели Mercedes красного цвета. Супруг блондинки Роман Капаклы отметил, он очень рад, хотя Африкантова не очень любит красный цвет.Сам же Роман Капаклы готов не только ездить на красной машине, но и одеваться в тон, против чего уже высказалась Татьяна Владимировна Африкантова. Она хочет, чтобы дочь продала авто с аукциона, получив достаточно денег для покупки собственной квартиры.