Ксения Бородина чуть не сбила ребенка во время танца на детском празднике

В памятный день Ксения Бородина устроила для дочери Теи громкий праздник, на нем присутствовали как дети, так и взрослые, аниматоры и много гостей. Специально для девочки приготовили торт размером с человеческий рост, было много конкурсов и обязательно танцы. Торжество прошло в кафе Teika Boom, которым владеет звезда проекта "Дом-2".Во время танцев и конкурсов Ксения Бородина пустилась в пляс вместе с гостями, однако не заметила ребенка рядом с собой и чуть не задавила его. Сама знаменитость не заметила этого, и продолжила танцевать, но пользователи Сети успели осудить звезду.