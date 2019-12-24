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Ксения Бородина чуть не сбила ребенка во время танца на детском празднике

Телеведущая Ксения Бородина и Курбан Омаров несколько дней назад отпраздновали 4-летие своей младшей дочери Теи, организовав для нее грандиозный праздник. Мероприятие, тем не менее, прошло не без инцидента, ведь знаменитость во время танца чуть не задавила чужого ребенка.
Ксения Бородина чуть не сбила ребенка во время танца на детском празднике

В памятный день Ксения Бородина устроила для дочери Теи громкий праздник, на нем присутствовали как дети, так и взрослые, аниматоры и много гостей. Специально для девочки приготовили торт размером с человеческий рост, было много конкурсов и обязательно танцы. Торжество прошло в кафе Teika Boom, которым владеет звезда проекта "Дом-2".

Во время танцев и конкурсов Ксения Бородина пустилась в пляс вместе с гостями, однако не заметила ребенка рядом с собой и чуть не задавила его. Сама знаменитость не заметила этого, и продолжила танцевать, но пользователи Сети успели осудить звезду.

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:33

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