"Температура под 39": Экс-участница проекта "Дом-2" Лиза Кутузова рассказала о поразившем ее семью вирусе

Экс-участница Лиза Кутузова раскрыла подробности свалившей с ног всю ее семью болезни. Как оказалось, несколько дней назад у сына звезды реалити-шоу поднялась температура, было 38,7 градусов. Ее сбили, но через четыре часа у ребенка снова ухудшилось самочувствие. В итоге через два дня температура уже была 39,7, мальчику плохо, появился небольшой кашель. Лиза Кутузова очень переживала за младшую дочь, и как оказалось, не зря. У девочки тоже поднялась температура, сама мамочка тоже почувствовала себя плохо, решила лечь с дочерью в клинику.Через несколько дней оказалось, что у сына снова повысилась температура, муж Лизы Кутузовой лег вместе с ним в соседней палате. мужчина тоже пожаловался на высокую температуру. Как отметила зкс-участница проекта "Дом-2", когда сыну стало плохо, она принимала антибиотики, ведь ей нельзя болеть, чтобы заботиться о близких, но это ей не помогло.В своем посте в Instagram Лиза Кутузова добавила, по словам врачей, это не грипп, а такой нехороший вирус. Поклонники поспешили выразить блондинке поддержку и пожелали ей и ее семье скорейшего выздоровления.