Ольга Бузова и Давид Манукян записали первую совместную песню "Мандаринка"





Несколько недель подряд Ольга Бузова и Давид Манукян записывают совместные вайны, показывая проблемы в отношениях влюбленных пар. Практически в каждом видео они целуют друг друга в щеку, подогревая слухи о бурном романе, появившиеся еще в августе, после совместных съемок звезд в клипе на песню "Лайкер".Теперь же певица и блогер записали свою первую совместную композицию, рассказала Ольга Бузова в разделе Stories в Instagram. Композиция получила название "Мандаринка", сама звезда назвала ее одним из сюрпризов, которые обещала своим фолловерам. Не так давно слухи о романе знаменитостей снова усилились, в Сети появились слухи, якобы они уже живут вместе, а блогер демонстрирует в Instagram снимки с собаками Бузовой, вместе они делают фотографии на фоне одного и того же интерьера.