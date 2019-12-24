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"Мы пожелали друг другу счастья": Хоккеист Валерий Попович высказался об отношениях с Ольгой Бузовой после проекта "План Б"

Хоккеист Валерий Попович после окончания проекта "План Б" рассказал об отношениях с Ольгой Бузовой. Спортсмен отметил, что они с телеведущей пожелали друг другу счастья и смогли сохранить дружеские отношения.
"Мы пожелали друг другу счастья": Хоккеист Валерий Попович высказался об отношениях с Ольгой Бузовой после проекта "План Б"

После окончания проекта "Дом-2" Ольга Бузова пожаловалась Тимуру Батрутдинову, что вместе со съемками пропало и великое чувство, о котором рассказывали мужчины в реалити-шоу. Никто из них не проявил интереса или заинтересованности в общении с избранницей, не попытался наладить с ней связь. По этому поводу поспешил высказаться Роман Гриценко, отметив, что с Бузовой они дружат, однако в последнее время не общаются, они попытались, а теперь каждый обязательно станет счастливым.

Валерий Попович, второй финалист, также рассказал, что остался с певицей в дружеских отношениях, Ольга Бузова и он пожелали друг другу счастья, расставшись друзьями, сейчас не общаются. Спортсмен отметил, что на реалити-шоу он шел исключительно, чтобы попытаться построить отношения с Ольгой Бузовой, ведь в реальной жизни из-за слишком плотного графика встретиться с ней практически невозможно. Мужчина не тешил себя иллюзиями, что реалити-шоу закончится свадьбой, не верил в это и не рассчитывал на подобный финал. Тем не менее, когда он видел, как девушку, которая ему нравится, зовут на свидания и целуют в щеку другие мужчины, закалял характер и теперь может отметить, что обзавелся завидной выдержкой. В целом хоккеист благодарен всем, кто принимал участие в проекте "План Б", за полученный опыт.

На данный момент Валерий Попович старается не говорить о личной жизни, постоянно уходя от вопросов. Недавно он также в беседе с журналистами отметил, что у него есть знакомая девушка, но о серьезных отношениях спортсмен речи не ведет.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:17

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