Звезда проекта "Дом-2" Марина Африкантова проговорилась, что Роман Капаклы страдает из-за геморроя





Во время общего собрания всех участников проекта "Дом-2. Спаси свою любовь" на Лобном месте Роман Капаклы сильно поругался с Алексеем Купиным. Прежде молодые люди хорошо общались, однако во время конфликта спортсмен заявил, что больше не считает супруга Майи Донцовой своим другом.Позже звезда проекта "Дом-2" Марина Африкантова общалась с другими девушками, в разговоре они начали обсуждать произошедшую ссору, однако плавно перешли на проблемы в жизни каждой пары. Тогда блондинка нечаянно проговорилась, что Роман Капаклы страдает из-за проблемы интимного характера. У спортсмена, как позже оказалось, появился геморрой и ему неудобно ходить в туалет.