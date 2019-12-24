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Звезда проекта "Дом-2" Марина Африкантова проговорилась, что Роман Капаклы страдает из-за геморроя

Звезда проекта "Дом-2" Марина Африкантова во время общения с коллегами по реалити-шоу проговорилась, что у ее мужа есть проблема интимного характера. Как оказалось, Роман Капаклы страдает из-за геморроя.
Звезда проекта "Дом-2" Марина Африкантова проговорилась, что Роман Капаклы страдает из-за геморроя

Во время общего собрания всех участников проекта "Дом-2. Спаси свою любовь" на Лобном месте Роман Капаклы сильно поругался с Алексеем Купиным. Прежде молодые люди хорошо общались, однако во время конфликта спортсмен заявил, что больше не считает супруга Майи Донцовой своим другом.

Позже звезда проекта "Дом-2" Марина Африкантова общалась с другими девушками, в разговоре они начали обсуждать произошедшую ссору, однако плавно перешли на проблемы в жизни каждой пары. Тогда блондинка нечаянно проговорилась, что Роман Капаклы страдает из-за проблемы интимного характера. У спортсмена, как позже оказалось, появился геморрой и ему неудобно ходить в туалет.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:05

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