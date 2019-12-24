Экс-участница проекта "Дом-2" Нелли Ермолаева: «На моём разводе все наживаются»





На своей странице в Instagram звезда проекта "Дом-2" Нелли Ермолаева пожаловалась, что после развода с Кириллом Андреевым с ней постепенно перестают один за одним общаться друзья и знакомые. Каждый день круг общения брюнетки сужается, а свой развод знаменитость сравнивает с лакмусовой бумагой, ведь все начали явно проявлять себя только после него.Как оказалось, поклонники и хейтеры также очень активизировались в тяжелый для Нелли Ермолаевой период. Она отметила, что статистика ее страницы в Instagram за последние дни увеличилась в 20 раз, все хотят первыми получить подробности дальнейших событий, в Директ брюнетке постоянно поступают предложения от мужчин о знакомстве, а также сообщения от женщин, которые предлагают свою поддержку, однако в то же время пишут Кириллу Андрееву, чтобы познакомиться.Нелли Ермолаева отметила, она не понимает, почему развод так всем интересен, и зачем все пытаются нажиться на не очень хороших переменах в ее жизни.