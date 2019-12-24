Звезда проекта "Дом-2" Ольга Рапунцель пообещала купить сестре машину после победы в конкурсе "Человек года"
Звезда проекта "Дом-2" Ольга Рапунцель во время подготовки к конкурсу "Человек года" пообещала, что в случае победы подарит сестре Алене Савкиной машину. Как известно, беременная участница реалити-шоу уже стала обладательницей квартиры, теперь всем интересно, сдержит ли она обещание.
Еще когда все участники проекта "Дом-2" просили поклонников поддержать их в конкурсе "Человек года", чтобы одержать победу, Ольга Рапунцель на одном из общих собраний на Лобном месте призналась, что в случае победы и одержания приза подарит своей сестре Алене Савкиной машину. Чем тогда руководствовалась беременная жена Дмитрия Дмитренко, неизвестно, однако предложение всех явно заинтересовало.
Теперь, как известно, Ольга Рапунцель победила и стала обладательницей новой квартиры в Москве. Сдержит ли звезда проекта "Дом-2" свое обещание, покажет время.
Еще когда все участники проекта "Дом-2" просили поклонников поддержать их в конкурсе "Человек года", чтобы одержать победу, Ольга Рапунцель на одном из общих собраний на Лобном месте призналась, что в случае победы и одержания приза подарит своей сестре Алене Савкиной машину. Чем тогда руководствовалась беременная жена Дмитрия Дмитренко, неизвестно, однако предложение всех явно заинтересовало.
Теперь, как известно, Ольга Рапунцель победила и стала обладательницей новой квартиры в Москве. Сдержит ли звезда проекта "Дом-2" свое обещание, покажет время.