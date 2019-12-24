"Очень понравилась Лиза": Галина Ржаксенская встретилась с финалистками проекта "План Б"





Тимур Батрутдинов встретился с Галиной Ржаксенской, после чего признался, что она знает его даже лучше, чем он сам. Юморист отметил, что даже он не знает, какая именно девушка ему подходит, в отличие от близкой подруги. В финале проекта шоумен выбрал сразу двух девушек Елизавету Аниховскую, а также Маргариту Гаврилову, отметив, что необязательно становиться победительницей в шоу, чтобы продолжать общаться с ним. Галина Ржаксенская встретила участниц проекта "План Б" с лучезарной улыбкой, Елизавета Аниховская ей сразу понравилась, в отличие от Гавриловой, которая, по мнению подруги Батрутдинова, пришла не к нему, а на проект. С последней было тяжело, отметила в итоге несостоявшаяся невеста шоумена, Аниховская же сразу включилась в общение, отметила, что готова ездить вместе с избранником по гастролям, чтобы больше проводить времени вместе, брала инициативу в свои руки и не боялась общения.Галина Ржаксенская отметила, чувствуется, что девушка умна, хоть и очень молода, она "бутон", который еще раскроется со временем. Тем не менее, свое мнение экс-участница "Холостяка" навязывать Тимуру Батрутдинову не хочет, а потому посоветовала ему пообщаться поближе с обеими девушками, а выбор сделать спустя 1,5 месяца, по окончании проекта.