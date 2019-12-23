Ксения Собчак на Рождество предстанет в образе царицы в новой короткометражке





На своей странице в Instagram Ксения Собчак показала снимок, где предстала с необычным головным убором. Шапка украшена вшитым в нее двухголовым орлом и камнями, в ушах у светской львицы большие серьги с ликом Христа, а на шее - массивное колье в камнях. Тогда многие осудили знаменитость, обвинив ее в кощунстве, но нашлись и те, кто поддержал кумира.Позже оказалось, головной убор Ксении Собчак - это реквизит, причем создала его дизайнер, известный художник-декоратор, модельер и легенда питерского андеграунда Екатерина Филиппова. Она рассказала, что украшения одолжили у нее для съемок новой короткометражки, которую, по слухам, эпатажная светская львица и телеведущая хочет представить в Рождество.По сценарию Ксения Собчак якобы предстанет в роли президента России, а в фильме покажут, что было бы, если бы телеведущая заняла место главы государства в 2018 году. В итоге народ поднимает восстание, врывается в Кремль и разрывает общественного деятеля на части, однако Собчак позже восстает в образе царицы, тем самым получив статус правительницы от Бога. Чем закончится история, можно будет узнать уже очень скоро.