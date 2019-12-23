Психологи назвали самые эффективные способы высвобождения гнева





Известно, в ритме современной жизни человек часто подвергается стрессам. К этому приводят автомобильные пробки, споры на работе, бытовые неурядицы и трудности личного характера. Психологи отмечают, гнев является нормальной реакцией на внешние раздражители, но негативные эмоции могут накапливаться и сказаться на здоровье. Чтобы этого не допустить, в первую очередь необходимо научиться контролировать себя, и не поддаваться воздействию извне. Эксперты рекомендуют в сложные минуты применять дыхательные упражнения. Также полезными окажутся прогулки на свежем воздухе, танцы и занятия йогой. Не менее полезным станет произношение успокаивающей фразы, которую нужно заранее подготовить. Чтобы её не забыть в ответственный момент, нужно создать в телефоне напоминание. Не менее хорошей терапией является мысленное перемещение в место, с которым связаны приятные воспоминания или воспроизведение в памяти смешных моментов.Также специалисты рекомендуют тренировать мозг и прививать ему правильные мысли. В первую очередь нужно отказаться от слишком серьёзного восприятия происходящего. Помимо этого человеку не следует забывать, даже если произошло что-то неприятное - это временное явление, и это неизбежно. Иногда такое случается, но уже завтра всё может измениться к лучшему.