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Психологи назвали самые эффективные способы высвобождения гнева

Психологи рассказали, как люди могут добиться безопасного для себя и окружающих высвобождения гнева. Эксперты назвали самые эффективные способы, связанные как с воздействием на сознание, так и физическими упражнениями.

Известно, в ритме современной жизни человек часто подвергается стрессам. К этому приводят автомобильные пробки, споры на работе, бытовые неурядицы и трудности личного характера. Психологи отмечают, гнев является нормальной реакцией на внешние раздражители, но негативные эмоции могут накапливаться и сказаться на здоровье. Чтобы этого не допустить, в первую очередь необходимо научиться контролировать себя, и не поддаваться воздействию извне. Эксперты рекомендуют в сложные минуты применять дыхательные упражнения. Также полезными окажутся прогулки на свежем воздухе, танцы и занятия йогой. Не менее полезным станет произношение успокаивающей фразы, которую нужно заранее подготовить. Чтобы её не забыть в ответственный момент, нужно создать в телефоне напоминание. Не менее хорошей терапией является мысленное перемещение в место, с которым связаны приятные воспоминания или воспроизведение в памяти смешных моментов.

Также специалисты рекомендуют тренировать мозг и прививать ему правильные мысли. В первую очередь нужно отказаться от слишком серьёзного восприятия происходящего. Помимо этого человеку не следует забывать, даже если произошло что-то неприятное - это временное явление, и это неизбежно. Иногда такое случается, но уже завтра всё может измениться к лучшему.

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Наука
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 21:34

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