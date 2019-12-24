Названы 6 продуктов для повышение женской фертильности





В первую очередь эксперты советуют обратить внимание на лосось. Эта рыба содержит в себе много Омега-3 жирных кислот, крайне полезных для всего организма. Фертильность лосось улучшает за счет повышения кровотока к половым органам женщины. Следующий важный продукт – это инжир. За счет большого содержания железа он стимулирует овуляции у представительниц прекрасного пола. При этом в организме улучшается метаболизм.Следующий продукт для женской фертильности – это устрицы. В их составе много цинка, крайне полезного для повышения шансов удачного зачатия ребенка. Также данное вещество принимает участие в формировании яйцеклеток. Малина обладает большим числом антиоксидантов и жирных кислот, помогающих замедлить старение всего организма. У женщин эта ягода стимулирует овуляцию и повышает либидо.Отдельно эксперты отмечают фасоль. Она содержит в себе много белка и разные группы витаминов, поэтому общее здоровье представительниц прекрасного пола только улучшится. В завершении были названы листовые овощи: шпинат, кресс-салат и цветная капуста. Эти продукты способны повысить фертильность не только у женщин, но и у мужчин.