Не Хогвартсом единым: Дэниел Рэдклифф может исполнить роль Лунного рыцаря в проекте Marvel





Уже скоро начнется подборка актёров для сериала студии Marvel «Лунный рыцарь». Уже сейчас распространяются слухи о том, что главного героя может представить звезда «Гарри Поттера». Стало известно, что Marvel Studios ищет на данную роль актёра еврейского происхождения и якобы Рэдклифф отлично подойдет для образа Марка Спектора.Сериал «Лунный рыцарь» — это один из множественных проектов, создающихся целенаправленно для стримингового сервиса Disney+, после закрытия Marvel Television. Информацию о дате выхода и о дате начала съемок до сих пор не объявили. Но перед этим сериалом мир должен посмотреть и другие работы Marvel, такие как «ВандаВижн», «Локи», «Сокол и Зимний солдат».Известно, что Марк Спектор (он же Лунный рыцарь) в 1975 году впервые возник на страницах комиксов. Согласно сюжету нового сериала, главный персонаж - сын раввина. Он является профессиональным боксером и наёмником. Во время исполнения одного из поручений главный герой проигрывает битву и в обмен на жизнь соглашается на уговор с Кхоншу, по условиям которого древний бог сможет вселяться в тело Спектора. В итоге, на экране появляется вполне интересная история из комиксов.