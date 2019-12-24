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Не Хогвартсом единым: Дэниел Рэдклифф может исполнить роль Лунного рыцаря в проекте Marvel

Появилась информация, что исполнитель главного персонажа во франшизе «Гарри Поттер» Дэниел Рэдклифф примет участие в сериале «Лунный рыцарь» студии Marvel. Официальных подтверждений ещё нет, однако поговаривают, актёр отлично впишется в роль Марка Спектора.

Уже скоро начнется подборка актёров для сериала студии Marvel «Лунный рыцарь». Уже сейчас распространяются слухи о том, что главного героя может представить звезда «Гарри Поттера». Стало известно, что Marvel Studios ищет на данную роль актёра еврейского происхождения и якобы Рэдклифф отлично подойдет для образа Марка Спектора.

Сериал «Лунный рыцарь» — это один из множественных проектов, создающихся целенаправленно для стримингового сервиса Disney+, после закрытия Marvel Television. Информацию о дате выхода и о дате начала съемок до сих пор не объявили. Но перед этим сериалом мир должен посмотреть и другие работы Marvel, такие как «ВандаВижн», «Локи», «Сокол и Зимний солдат».

Известно, что Марк Спектор (он же Лунный рыцарь) в 1975 году впервые возник на страницах комиксов. Согласно сюжету нового сериала, главный персонаж - сын раввина. Он является профессиональным боксером и наёмником. Во время исполнения одного из поручений главный герой проигрывает битву и в обмен на жизнь соглашается на уговор с Кхоншу, по условиям которого древний бог сможет вселяться в тело Спектора. В итоге, на экране появляется вполне интересная история из комиксов.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 08:00

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