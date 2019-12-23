Владимир Путин признался, что вместо чая пьет особый отвар из трав





Встреча Путина с общественностью, где проходило обсуждение вопросов из сферы сельского хозяйства республики Адыгея, состоялась 23 декабря. В ходе мероприятия лидер страны признался, что полностью отказался от чая. Глава государства охотно ответил на интересующий публику вопрос, отметив, он пьет исключительно облитые кипятком алтайские травы.Ранее стало известно, что Владимир Путин отдает предпочтение классическому рецепту окрошки на холодном квасе. Также у президента страны нет времени на просмотр сериалов.